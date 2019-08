La rentrée sous le signe de l'école de la confiance

La rentrée scolaire c'est ce lundi 2 septembre. Anne Bisagni-Faure est la nouvelle rectrice de l'académie de Bordeaux. Précédemment à Toulouse, elle a aussi sillonné la région Nouvelle Aquitaine puisqu'elle a été rectrice de Poitiers également.

Ce qui compte pour elle - et c'est le leit motiv national - : la justice sociale et territoriale et comme partout ailleurs, priorité au primaire. Pour ça, on notera la création d'une centaine de classe supplémentaires en Gironde. Cette année + 713 élèves en premier degré, soit près de 140 000 élèves au total avec la poursuite de cette mesure de dédoublement des classes en zone prioritaires, mesure phare de l'école de la confiance.

Anne Bisagni Faure, rectrice de l'académie de Bordeaux :

Nouveauté de l'école de la confiance : l'école obligatoire à partir de 3 ans et non plus 6 ans. La rentrée dès la maternelle, cela représente121 enfants de plus en Gironde ; un chiffre faible car jusqu'ici, le taux de scolarisation en maternelle était déjà très élevé dans le département, mais cela concerne des populations plus éloignées, ce dont se réjouit la rectrice.

Notons que si l'école devient obligatoire dès 3 ans, elle l'est aussi jusqu'à 18 ans désormais et non plus 16 ans.

Et si la priorité est au premier degré, le second degré rentre aussi la semaine prochaine avec des effectifs en hausse également, +2200 élèves en Gironde, soit plus de 111 000 au total.