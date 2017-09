La rentrée sur RCF Cœur de Champagne, demandez le programme !

Les nouvelles émissions

Métablues

Présentée par Edouard Lombard et Thierry Pereira tous les lundis à 11h00 et 20h00.

100% Talents

Toutes les deux semaines, Victor recevra un artiste local de la région pour l'interviewer sur son talent.

Couleurs du monde

Avec Marie-Pierre Barrière-Lallement un mardi sur quatre à 19h30.

Durablement vôtre

Le respect de l'environnement et de la création est au cœur des préoccupations chrétiennes. L'entretien hebdomadaire de Mutschler avec les acteurs et actrices du développement durable de la région Grand Est. Une émission à retrouver tous les dimanches de 17h à 18h.

Joie de l'Appel

Avec Soeur Pascale Puppinck un lundi sur quatre à 19h30.

Révolution fraternelle

Une émission qui vous fait découvrir et comprendre le fonctionnement du Secours Catholique. Une association qui se bat sur l'injustice et vient à la rencontre de ceux qui sont dans le besoin. Une émission à retrouver un mardi sur quatre à 19h30.

Nouveau, RCF fait sa réforme territoriale et couvre tout le territoire Champagne-Ardenne. Du lundi au vendredi à 18h15, Jean-Pierre Benoit vous attend pour le "18/19 en Champagne" avec des chroniques, reportages, éditos et l’invité du soir. A 18h30, l’essentiel de l’actualité est à retrouver dans le journal régional alimenté par les 5 journalistes des 3 radios locales et présenté par Alexis Claude-Reit.

>>> Consultez la nouvelle grille sur RCF.fr

>>> Téléchargez le dépliant en PDF !