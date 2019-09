La rentrée universitaire et les réformes Blanquer et Vidal

C'est la rentrée à RCF, et c'est aussi la rentrée pour les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants. L'occasion pour " Sans détour " d'aborder les réformes affectant les enseignements secondaire et supérieur. Pour en parler, Sana Guetat, Maître de conférences à l'Université du Maine. Elle est au micro de Gilles Leproust.