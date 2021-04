A La Réole on teste massivement pour casser la chaine de transmission du virus

A La Réole, où la contamination au Covid 19 a galopé ces derniers jours, on essaie de casser la chaîne du virus en confinant et en dépistant massivement.

Parmi les foyers de contamination au Covid 19, la zone de la Réole est en ce moment très touchée, le taux d'incidence dans la ville - c'est à dire le taux de nouvelles contaminations - est passé de 100 à 580 pour 100 000 habitants en 10 jours. C'est le variant anglais qui circule à plus de 80%, comme l'explique le Maire de la commune, Bruno Marty.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Des dépistages massifs et sans rendez vous se poursuivent dans le sud Gironde ce jeudi à St Germain de Graves salle des associations de 10h à 16h, demain à la réole à l'amicale laïque de 9h30 à 16h, mardi mercredi et jeudi prochain à Arbanats, la Réole et Hostens.