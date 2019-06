La réorganisation du service des urgences à Lons-le-Saunier

L’annonce a été faite le 20 juin 2019 par Guillaume Ducolomb, directeur des hôpitaux Jura-Sud.

Les médecins et infirmières de ce Service médical d’urgence et de réanimation vont être conservés, car ses missions sont conservées.

Les ambulanciers vont quant à eux être affectés aux services de transferts interhospitaliers.

Le SMUR 2 n’étant plus financé par l’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, la direction de l’hôpital a signé des conventions avec des entreprises d’ambulances privées et avec les pompiers.