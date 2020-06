La reprise des entreprises

La mise en place du déconfinement à partir du 11 mai oblige tous les employeurs à « prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». La gestion et la mise à disposition des EPI (Équipements de Protection Individuelle) font aujourd’hui partie de leur quotidien.

Dans ce contexte, SAM en collaboration avec les collectivités, les grands comptes de l’industrie, du bâtiment et de l’automobile a conçu une nouvelle solution simple et clé en main appelée SANISAM® pour faciliter le respect des gestes barrières.