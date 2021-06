La résidence Horizons avec Energie Noire et FZR Sethi

Le festival Horizons n'ayant pas lieu cette année, les équipes de l'association ont proposées au groupe Ernergie Noire et à l'artiste FZR SETHI de venir au sémaphore pour une résidence artistique. Les trois artistes, y ont produit un album à retrouver ici : https://energienoire.bandcamp.com/

On en parle avec Nicolas Péoc'h au saxophone alto, Vincent Raude à la partie électronique et Manuel Peraud alias Fzr Sethi à la création visuelle.