La résilience solidaire et écologique de Tours

Six mois après l'installation des maires, rencontre ce soir avec l'écologiste Emmanuel Denis. Les chantiers de la municipalité reposent sur la solidarité et l'écologie. Sur le premier sujet, le budget dédié au Centre Communal d'Action Sociale a d'ailleurs été revu à la hausse : plus 400 000 euros. Quant au deuxième, vous entendrez que les tourangeaux ont bien profité de l'aide à l'acquisition de vélos. 1464 vélos ont été achetés localement.