La restauration de l'église de Chauvirey-le-Châtel en Haute-Saône

L’église de Chauvirey-le-Châtel en Haute-Saône n’est plus en état et peut être dangereuse pour ceux et celles qui rentrent dans l’édifice.

Cependant, le 15 février dernier, la Fondation du Patrimoine a annoncé qu'elle allait donner une enveloppe de près de 200 000 euros au village de 120 habitants pour prendre en charge une partie des travaux de restauration de l’église.

Le maire de la commune, Michel Richeton fait le point.