La restauration de la chapelle ND du Haut de Ronchamp

Un projet de grande envergure qui durera jusqu'en 2024 et qui va permettre à ce site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, de faire disparaître ses fissures et de retrouver sa blancheur d'origine. On débute cet intégral du feuilleton de la semaine avec Jean-Jacques Virot, le président de l'association Oeuvre Notre-Dame du Haut. Il est au micro de Michaël Dégardin RCF Belfort-Montbéliard.

Intervenants :

- Jean-Jacques Virot, président de l'association Notre Dame du Haut

- Alain Albizati, pdg de l'entreprise Albizati

- Marie Claire Faivre, Maire de Champagney et vice présidente départementale de Haute Saône