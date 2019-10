Le CSAPA de Champagnole dans le Jura, antenne locale de l’Association départementale de lutte contre les addictions, a pu présenter les nouveaux membres de son équipe.

Sa gamme de soins et de conseils anonymes et gratuits.

Et ses nouvelles stratégies, notamment en matière de lutte contre l’addiction au tabac.

Pour cela, la structure champagnolaise a reçu deux nouveaux outils de mesure.