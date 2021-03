Et, La Résurrection de Lazare est une peinture à l'huile sur toile de 381 × 289 cm réalisée par Sebastiano del Piombo, datable de 1516-1519 et conservée à la National Gallery de Londres.

Ce passage de l’Évangile est lu lors du 5ème dimanche de Carême de l’année A. Il s’agit du troisième et dernier scrutin pour les catéchumènes : La résurrection de Lazare est proclamée lors du dernier scrutin vécu par les catéchumènes qui vont être baptisés à Pâques.