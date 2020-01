La ruche qui dit oui : le circuit court qui essaime à Lyon

Après des années à la tête d'une entreprise de cuisine industrielle, Frédéric Julia est devenu responsable de ruches. Il n'est point là question d'abeilles ni de miel, mais bien de l'instauration de points de vente directement du producteur au consommateur, en passant par une plate-forme de commandes.

Frédéric Julia sélectionne lui-même les producteurs dont il souhaite proposer les produits : fruits, légumes, fromages, viandes et même produits cosmétiques. Pour lui, il s'agit de redonner du pouvoir aux consommateurs, tout en rémunérant correctement les producteurs - et en favorisant la convivialité. Les ruches sont ainsi de véritables liens sociaux.

Pédagogie et partage

Gaëlle Guezennec, à la tête des jus 5etsence, est très satisfaite de ses ventes en ruche. En effet, la commande quasi-sur-mesure lui permet de proposer toujours des produits très frais, sans risque de perte ni de gâchis. Cela permet également de faire de la pédagogie auprès des consommateurs, expliquant sa démarche et les raisons du prix affiché.

Denis Lespinasse, du GAEC Montberthoud, partage cet avis. Il se dit particulièrement content de pouvoir aller à la rencontre des clients. De plus, les ruches permettent un débouché non négligeable. Tous trois sont aussi d'accord pour affirmer que les ruches sont génératrices de liens et d'amitié !

Frédéric Julia est responsable des ruches :

- Lyon 8, Boulevard Marius Berliet

- Lyon 5, place Saint-Paul

- Lyon 7, impasse des Chalets