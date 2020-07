La Rumba du Chat - Les Moutons In job we trust

Nouveau numéro d'Entre les cases, votre rendez-vous BD - rencontre avec des auteur.e.s.

Eux ont choisi des animaux pour s’exprimer, avec humour, légereté et pertinence sur-tout.

Le premier n’est plus à présenter, c’est le papa du Chat : Philippe Geluck, qui publie son 22ème album « La rumba du Chat » est paru chez cchez Casterman.

Le deuxième, ou plutôt, les seconds car un duo s'abrite derrière ce pseudo, c'est Alsy. Le 2ème tome des Moutons « In job we trust » vient de paraître aux éditions Renaissance du livre.