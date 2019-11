"La Saga des Grandes Vacances", c'est l'exposition temporaire que l'on peut visiter à Amplepluis, au sein du musée Barthélémy Thimonnier, jusqu'au 8 décembre. Elle nous rapelle que la loi de 1936 sur les congés payés a ouvert aux Français des étés inconnus.

En train, en vélo, en voiture, ou encore en avion pour aller plus vite et plus loin, les vacanciers se sont déplacés en masse vers de nouveaux horizons. Ils ont découvert les joies du camping, des pensions de famille, des colonies ou des clubs de vacances.

L'exposition donne à voir les tentes de cette époque, ses ustensiles, ses bateaux, ses parasols et ses habits de plage... Laetitia Jandet, chargée des publics du musée de la COR, la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien, nous sert de guide au micro de Laetitia de Traversay.