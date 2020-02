La Saint-Valentin des animaux, un week-end pour adopter un animal

L'INTERVIEW / L'adoption responsable

Le 14 février, c'est la fête de l'amour ! Un événement mondial très commercial mais fêté par 64% des français. Et de l'amour, on peut également en donner aux animaux qui sont en attente d'être adoptés. À cette occasion, la Société Protectrice des Animaux (SPA) organise ce week-end la Saint-Valentin des animaux dans ses 62 refuges et maisons partout en France. Une manière d'offrir une nouvelle chances aux chiens, chats et NAC soignés, nourris et aimés par les 4000 bénévoles du réseau.

Jacques-Charles Fombonne, le président bénévole de la SPA, est l'invité de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.la-spa.fr/



AU MENU EGALEMENT

• Les Décodeurs de l'Europe, avec le soutien de la Commission Européenne / Protection et développement du massif Alpin

• Ça fait du bien d'en parler, avec Bernard Devert d'Habitat et Humanisme / J'ai rencontré la petite fille espérance

• Tous éducateurs, avec le think tank Vers Le Haut / La solitude, ça existe ... même chez les jeunes