La saison 3 de la mini-série Sacristie dès dimanche sur France 2

L'INTERVIEW / Une série rafraîchissante sur France 2

Sortie en 2016, la mini-série Sacristie ! a créé la surprise parmi les téléspectateurs de la chaîne France 2. Produite par le CFRT, et diffusée pendant l'émission Le Jour du Seigneur le dimanche à 11h55, cette série humouristique et décalée met en scène un prêtre qui change de paroisse après 25 ans de bons et loyaux services, pour se retrouver dans une autre, plus populaire et déchristianisée, celle de Saint-Marcel. Un bouleversement dans la vie de ce curé, subtilement interprété par Hervé Pierre, de la Comédie Française, qui prend un temhaque office pour se confier à son sacristain, joué par Grégori Derangère. La dernière et troisième saison de 10 épisodes commencera ce dimanche 30 juin à 11h55 sur France 2.

Eric Pailler, le rédacteur en chef du Jour du Seigneur, et co-auteur de la mini-série Sacristie !, est l'invité de Melchior Gormand.

Plus d'informations : http://sacristie.lejourduseigneur.com/



