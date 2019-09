La Saison de la Création : un mois pour la préservation de la Biodiversité

Jusqu'au 4 octobre, les chrétiens du monde entier sont invités à célébrer la Création pour mieux la protéger.



La thématique retenue pour cette année est celle de la biodiversité : « Biodiversité : toucher et être touché ».



Martin Kopp, théologien et président de la commission « Ecologie et justice climatique » de la Fédération protestante de France, revient sur l'importance de ce rendez-vous désormais annuel.