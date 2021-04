La saison estivale touristique se prépare en Nouvelle-Aquitaine

La Région Nouvelle-Aquitaine vient d’approuver le renouvellement des Chèques Solidarité Tourisme pour la saison estivale 2021.

Ce dispositif avait été inauguré l’an dernier, après le confinement, afin de soutenir la filière touristique et les familles en difficulté à cause de la crise sanitaire et économique. On en parle avec Sandrine Derville, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge du tourisme.