La saison touristique 2021 en Sarthe : l'heure de la relance ?

"Sarthe Explorer", deux mots, symbole de la réactivité des équipes de Sarthe Tourisme, et du renouvellement de l'offre touristique en période de pandémie. Un succès relancé cet été, avec une démarche de séduction d'un public plus large, notre département pouvant s'appuyer sur des atouts variés : nature, vélo, pétrimoine et navigation fluviale.



Les explication de Maxime Guillon, de Sarthe Tourisme