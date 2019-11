La salle de vente d'Emmaüs à Brest

Le mouvement Emmaüs fête ses 70 ans le week-end des 16 et 17 novembre. Des concerts, du théâtre et des ventes solidaires sont organisés un peu partout en Bretagne. Des visites guidées aussi, qui permettront de découvrir l’activité de tri, de réparation et de valorisation des produits ainsi que les actions de solidarité à l’égard des familles et des migrants en difficulté. Sandrine fait partie de la soixantaine de bénévoles qui trie et dispose dans les rayons les dons des particuliers à la salle des ventes de Brest.



http://www.emmaus-brest.fr/