La salle du trésor de la cathédrale de Dol ouvre au public après un long chantier

L’info positive du jour se déroule à Dol-de-Bretagne pour découvrir la toute nouvelle “salle du trésor” de la cathédrale Saint-Samson.

Une quarantaine de pièces insoupçonnées ont été révélées samedi 12 juin dernier, à l’occasion de l'inauguration de la salle d’exposition en présence de Monseigneur d’Ornellas, archevêque de Rennes.

Olivier Delépine est architecte, ancien professeur à l’école d’architecture de Rennes et vice-président de l’association pour les recherches à la cathédrale.

Il a conçu bénévolement la scénographie de la salle du trésor, et en dit plus au micro de Clément Lechat.