La santé de demain dans le Grand-Est

Plus que jamais, la question de l’innovation dans le domaine de la santé est un enjeu fondamental. Focus sur la façon dont les projets dans le domaine de la santée peuvent se concrétiser dans notre région.



La plateforme Inesia vient d’être lancée : elle a pour but de booster la recherche et les projets dans le domaine de la e-santé et de l’intelligence artificielle. Gaston Steiner est président et fondateur de l’association PRIeSM, qui présente la plate-forme Inesia.



Stéphane CHAUFFRIAT est directeur général de SEMIA, l'incubateur mutualisé des universités, des établissements scientifiques et des acteurs économiques, soutenu par l’ensemble des pouvoirs publics de la région Grand Est. L’objectif : accompagner des projets qu’ils soient issus de l’enseignement supérieur ou proposés par des entrepreneurs.