La santé du dirigeant (rediffusion du 05/02/2019)

Conférence organisée par l'IAE de Poitiers, en partenariat avec RCF Poitou, elle réunit autour de la table un chef d'entreprise, un médecin du travail, une coach professionnelle et deux enseignants chercheurs de l'IAE de Poitiers et elle s'intéresse à la prise en compte du facteur santé du dirigeant dans un sytème qui ne laisse que peu de place à la faiblesse et à la contre perfomance.

Cette conférence est animée par Mickaël Lahcen, journaliste à RCF Poitou

avec une introduction de Véronique Bossard Préchoux, maitre de conférence en sciences de gestion à l'IAE de Poitiers.