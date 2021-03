La scène nationale castelroussine Equinoxe occupée par des intermittents

20 nouveaux policiers dans le Cher. C'est l'annonce du Ministre de l'intérieur en visite à Bourges samedi. Ces nouveaux effectifs vont bénéficier à Bourges et Vierzon.



De jour en jour il y a de plus en plus de théâtres dit occupés en France. C'est aussi le cas de la scène nationale castelroussine Equinoxe depuis mercredi soir par un mouvement citoyen lancé par des intermittents du spectacle. Le but : défendre tous les précaires et obtenir l'ouverture des lieux culturels.



Un dispositif pour aider les jeunes décrocheurs scolaires. C'est le principe de la "Promo 16-18" commencée aujourd'hui à Bourges. Un programme varié attend les jeunes.