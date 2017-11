La SECU c'est quoi? L'EN3S répond le 16 novembre, au Centre Congrès Fauriel

La sécurité Sociale nous accompagne dans les moments importants de notre vie, heureux ou malheureux, comme la maternité, l'entrée dans la vie active, la maladie, la prise d'un logement ou la retraite.



Mais connaît-on vraiment les prestations et les services qui sont à notre disposition lors de ces événements qui jalonnent la vie ?

Savez-vous que la Sécurité sociale est aussi là pour de l'accompagnement et du conseil. Et qu'elle peut nous aider à protèger notre santé ?

Pour connaître tout cela, l'Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale, l'EN3S, basée à Saint-Etienne, a imaginé un "Village de la Sécu" au Centre des Congrès Fauriel. Ce sera le 16 novembre prochain. Lycéens, associations et grand public sont attendus.

Comment s'est inventée cette nouvelle façon de rapprocher la Sécurité Sociale de l'usager ? réponse tout de suite dans l'émission "Fréquences jeunes". Anne-Marie vergnon a rencontré pour nous Christophe Beaudouin, directeur adjoint de l'EN3S et Anne-Claire Frouin élève de l'Ecole.

Et pour tout savoir sur les ateliers auxquels vous pourrez participer le 16 novembre dans le "Village Sécu", vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.portes-ouvertes-securite-sociale.fr/



Christophe Beaudoin