La sÃ©curitÃ© dans les programmes des candidats Ã  la prÃ©sidentielle

Les questions sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité ont ressurgi brutalement dans la campagne électorale avec avec l’attentat des Champs Elysées. Marine Le Pen et Emmanuel Macron annoncent d'ailleurs dans leurs programmes vouloir renforcer les moyens de la police et du renseignement.



Améliorer le renseignement et la sécurité intérieure

Les deux candidats proposent chacun une sorte de task force. Pour Emmanuel Macron c’est un Etat-major permanent des opérations de sécurité intérieure, de renseignement et de lutte contre le terrorisme. Il serait directement rattaché au président de la République. Il propose aussi une cellule spéciale du renseignement anti-Daech de 50 à 100 agents du renseignement.

Marine Le Pen veut créer une agence unique de lutte antiterroriste rattachée cette fois au Premier ministre. Elle serait chargée de l’analyse de la menace et de la coordination opérationnelle.





Renforcer les effectifs

Les deux candidats promettent aussi la modernisation des moyens de la sécurité intérieure mais aussi plus d’agents. Marine Le Pen propose de recruter 15 000 policiers et gendarmes, ainsi que 6 000 douaniers. Emmanuel Macron propose lui de recruter 10 000 policiers et gendarmes, il veut aussi créer une police de sécurité quotidienne dans les quartiers. Face à l’épuisement des forces de l’ordre les deux finalistes entendent alléger les tâches administratives des fonctionnaires.



Déchéance de nationalité

Marine Le Pen propose un empilement de mesures. La déchéance de la nationalité française, expulsion et interdiction du territoire pour tout binational lié à une filière djihadiste. Expulser les étrangers en lien avec le fondamentalisme islamiste. La dissolution des organismes liés aux fondamentalistes islamistes. Des poursuites pour intelligence avec l’ennemi des fichés S de nationalité française.

La déchéance de nationalité n’est pas indiquée dans le programme d'Emmanuel Macron. Il envisage plutôt des centres fermés de petite taille pour les personnes radicalisées sans aucun contact avec l’extérieur.



De nouvelles prisons

Les deux candidats veulent aussi construire de nouvelles prisons. Pour Emmanuel Macron il faut 15 000 nouvelles places supplémentaires mais des établissements à taille humaine, dans lesquels il faut organiser un parcours de détention, des activités, du travail.

Marine Le Pen veut, elle, créer 40 000 places de prison en cinq ans. Et veut instaurer une peine de prison de perpétuité réelle incompressible.

[DOSSIER] Présidentielle, les programmes de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron