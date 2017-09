La semaine "chien guide d'aveugle" dans le Maine et Loire

L'association des chiens guides de l'ouest, dans le Maine-et-Loire à Angers, est la première école de France, créée en 1975. Cette semaine, elle remettra son 700e chien guide.

Les chiens guides sont indispensables aux personnes aveugles ou malvoyantes. Environ 1600 personnes bénéficient de l'accompagnement de ces gardiens à quatre pattes en France.

Une éducation sur la durée

L'éducation d'un chien guide implique beaucoup d'acteurs, de la famille d'accueil des premiers mois aux vétérinaires, et éducateurs... Lorsque le chiot est assez âgé, l'école le prend en charge pendant 6 mois pour lui apprendre à vivre aux côtés d'une personne à déficience visuelle.

Le chien doit être les yeux de la personne qu'il guide : passages piétons, obstacles, rien ne doit lui échapper. Le chien doit être très vigilant, et tous les apprentis chiens guides ne le deviennent pas forcément, s'ils sont trop dissipés ou craintifs.

Il faut parfois attendre plus d'un an avant d'entrer en possession d'un chien guide. Pour que le couple maître/chien fonctionne, cela nécessite de la patience... ensuite, après une dizaine d'années de bons et loyaux services, le chien peut prendre sa retraite...

Plus d'informations sur le site de l'association des chiens guides d'aveugles de l'ouest.