Chaque année les chrétiens prient pour leur unité du 18 au 25 janvier.



A l'occasion de la Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens, Maurice Thuriau vous invite à (re)découvrir la vie eocuménique en Ille et Vilaine avec plusieurs membres du bureau oecuménique de Rennes.



Cette année, ils sont invités à méditer sur le thème : « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire ».



Orthodoxes, protestants de l'Eglise Unie de France, les chrétiens évangéliques et les catholique se retrouvent régulièrement pour se connaitre et marcher ensemble vers l'unité.



Comment est vécu et pensé l'oecuménisme au quotidien aujourd'hui dans notre région ? C'est ce que nous allons voir dans ce forum sur RCF Alpha.