La semaine du Radio Don à RCF Bordeaux

RCF organise son Radio Don du 18 au 24 novembre : une semaine de sensibilisation et de mobilisation des auditeurs pour recueillir les dons indispensables à notre fonctionnement

Emissions spéciales, dont une soirée spéciale chaque jour à 20h45, animations et manifestations diverses sont au programme national et local : RCF Bordeaux organise des émissions spéciales tous les jours de la semaine en direct dans "Le 18/19 en Nouvelle Aquitaine" avec chaque jour une radio différente de la région pour parler de son histoire et de ses besoins spécifiques.

A Bordeaux, nous prévoyons deux journées « portes ouvertes », auxquelles vous êtes invités, à la Maison Saint Louis Beaulieu 145 rue Saint-Genès à Bordeaux :



, animations dans le hall de la Maison Saint Louis Beaulieu, avec un bar à podcasts où vous pourrez savourer vos émissions favorites, Samedi 23 novembre, Blandine Jannin et Pascal Gélie, animeront une émission spéciale en direct de 10h à midi avec des acteurs de notre radio et des témoignages d'auditeurs. Venez les rencontrer et participez en direct à la vie de notre radio ! Vous pourrez aussi nous appeler pour intervenir à l'antenne entre 10h00 et midi au 05 56 56 68 01.

Merci par avance pour votre participation et votre générosité sans laquelle notre radio associative ne pourrait pas vivre.