La Sepant - Pierre Richard

Pour préserver la nature dans le département, c'est l'acteur que l'on retrouve le plus souvent en première ligne. La Sepant: La Société d'Étude, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine mène ses actions auprès des communes, des élus et des tourangeaux depuis maintenant plus de 50 ans. C'est le sujet de ce soir. Pour en parler nous recevons Pierre Richard, le président de la Sepant.