LA SERIE DE L'ETE : LE CERF VOLANT - fabrication

Notre Série de l'été nous fait décoller ! On va voleter de nos souvenirs d'enfance à nos rêves d'adultes, grâce au cerf-volant, en essayant de ne pas s'emmêler les fils.

Anne De Roy, mordue de cerf-volant, a crée Pass to Fly pour partager sa passion, elle propose des animations pour enfants et pour adultes à travers toute la Belgique.

Nous sommes allées la rencontrer à Biévène, ou plus exactement Bever pour le nom néerlandais. Biévène se trouve dans le Brabant flamand, à la limite des Ardennes flamandes, elle est située sur la frontière linguistique, non loin des localités wallonnes du Hainaut, un carrefour ouvert aux quatre vents en quelque sorte, comme un signe pour pratiquer le cerf-volant.

Aujourd'hui, elle nous apprend comment le fabriquer.