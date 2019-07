LA SERIE DE L'ETE - LE CHOCOLAT : quel avenir pour le chocolat?

C'est l'ami avec qui on ne se fâchera jamais ! Même la plus sévère crise de foie n'entamera pas notre foi passionnée en son pouvoir cacaoté.

Il n'est pas de plus grand désir coupable à confesser : on veut du chocolat. Et du bon ! Ca tombe bien, on est justement dans le pays des maîtres chocolatiers. Celui qui monte, c'est Jérôme Grimonpon. Installé depuis 24 ans à Bruxelles, ce français d'origine a été sacré Meilleur Artisan de Belgique. A juste titre : sa boutique à Uccle est un enchantement pour les papilles.

C'est avec lui que nous vous proposons notre 2ème série de l'été, consacrée au chocolat.

5ème et dernier épisode : quel avenir pour le chocolat?