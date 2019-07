LA SERIE DE L'ETE - LE THE - le thé passe à table

Pour notre série de l'été, on plonge dans l'univers du thé !

Carole Duflos du Palais des Thés nous accompagne toute cette semaine.

Avant-dernier épisode : on se met à table pour les accords thés et mets. Autrement dit, on va mettre du thé dans nos verres, mais aussi dans nos assiettes ! Même dans les plus classiques des plats en sauce !

Merci à toute l'équipe du Palais des Thés, place de la Vieille Halle aux Blés à Bruxelles.