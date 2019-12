Ça y est ! Avec un mois de retard et avec une difficulté historique, la commission européenne présidée par l’allemande Ursula von der Leyen est enfin au complet ! Alors regardons cela de plus près… La présidente sera épaulé par 3 vice présidents executifs, dont deux « poids lourds » de la politique européenne : le néerlandais Frans Timmermans, à l’écologie, et la danoise Margrethe Vestager au numérique. Auquel s’ajoute le letton Valdis Dombrovskis à l’économie.

Plus bas dans la hiérarchie, Thierry Breton hérite du comme prévu dossier Marché Intérieur et aura donc l’occasion de se frotter régulièrement à nos voisins d’outre-rhin. Et bon courage à Janez Lenarcic, le slovène hérite de la « Gestion de crise ». Un visage que nous pourrions recroiser d’ici quelques mois. Je vous laisse découvrir l’organigramme complet chez nos amis de touteleurope.eu !



L’actu de la semaine

Nous allons parlez de «?la meilleure politique jamais adoptée par un acteur financier?», selon l’ONG spécialisée sur le climat, Les Amis de la Terre. Et qui en est à l’origine ? L’assureur européen n°1 : le français AXA qui vient d’annoncer son plan de sortie du charbon à l’horizon 2030 en Europe, qui prévoit notamment de ne plus assurer les entreprises trop exposées à l’énergie fossile.



Quel est le message à retenir d’une telle annonce ? Coup de communication ou réel impact ?



Le dossier

La simplification des fonds européens est en cours.

- Répondre à un sentiment général latent depuis plusieurs années ?

- En juin dernier, le sénateur de l’Eure Hervé Maurey, s’adressant au premier ministre soulevait ce point : « Le taux de paiement en France (35 %) est ainsi inférieur de vingt points à celui de la Finlande (55 %) et de onze points à celui de l'Irlande (46 %), ce qui est particulièrement regrettable compte tenu des montants alloués à la France (27 Mds €). »

Finalement, puisque d’autres pays européens s’en sortent mieux, est-ce vraiment un problème à régler au niveau européen ?

- Simplifier, oui. Mais comment ?

- Le rôle du CER





Emmenez moi !

Votre Europe : à l’approche des fêtes de fin d’année, passons en cuisine ! Quel plat de fête européen aimeriez vous me partager ?