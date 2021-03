Benoit de Blanpré souhaite évoquer la situation dramatique du Mozambique, ce pays situé au Sud-Est de l’Afrique :



'Nous avions déjà parlé de ce pays il y a quelques mois et, j’y reviens aujourd’hui parce que, bien malheureusement, la situation s’aggrave.

Depuis 2017, le Mozambique est la cible d'innombrables attaques djihadistes, mêlant des revendications confuses, économiques, politiques et religieuses.

Toute la population, aussi bien les chrétiens que les musulmans eux-mêmes, est victime d’une violence inimaginable et traverse une véritable catastrophe humanitaire.

Selon les informations des Nations unies, près de 670.000 personnes ont été obligées de fuir leur région d’habitation et sont désormais réfugiées dans des camps de fortune.

Et malgré les aides internationales, le Mozambique souffre d’un grave pénurie alimentaire.



Pour ajouter à ce drame, le pays est désormais touché par la pandémie de Covid-19.

Le nombre de personnes infectées s’est fortement accru depuis le mois de janvier.

De plus, les conditions d’hygiène catastrophiques qui règnent dans les camps de réfugiés, sont propices au développement du choléra.



Les chrétiens souffrent fortement des conséquences de la violence djihadiste.

Plusieurs églises ont été complètement détruites et six des vingt-trois paroisses de l’évêché de Pemba, au nord du pays, ont été abandonnées.

De nombreux prêtres et religieuses ont fui aux côtés de leurs fidèles.

Ils poursuivent courageusement leur mission pastorale, là où la fuite les a menée.

Je voudrais mettre ici en lumière une religieuse et un jeune vicaire, qui, malgré la violence, ont souhaité rester dans leur paroisse pour s’occuper des plus pauvres, ceux qui n’ont pas eu la force de fuir.



Face à tous ces drames, l’AED s’est engagée à apporter une aide d'urgence au Mozambique, par le biais de l’Église.



Cette aide permettra notamment à des prêtres et des religieuses de distribuer de la nourriture aux réfugiés.

Un autre projet a pour but d’apporter un soutien psychologique aux personnes gravement traumatisées par les souffrances, la terreur et la fuite.

Par ailleurs, l’AED financera également une aide directe aux prêtres et aux religieuses, pour leur apporter leur subsistance quotidienne.

Enfin grâce à vous, nous pouvons également soutenir la formation de séminaristes et de sœurs, pour bâtir l’Église de demain.



Au cœur de la souffrance et de la violence, l’Église du Mozambique apporte à la population le réconfort, la douceur, le soutien et l’espérance dont elle a tellement besoin.

C’est grâce à votre aide spirituelle et matérielle que l’Église peut agir et panser les blessures.

De tout cœur, merci.'