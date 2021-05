La situation économique des Métropoles, avec Aline Louisy-Louis

Le 10 mai, l'Association des Chambres de Commerce et d'Industrie Métropolitaines a publié une étude sur la situation économique des métropoles face à la crise sanitaire. Au total, 17 CCI, dont la CCI Rouen Métropole, ont détaillé dans cette enquête le bilan pour l'année 2020 et les perspactives pour 2021.

On a fait le point avec Aline Louisy-Louis, la vice-présidente Services de la CCI Rouen Métropole.



(interviewée par Jade Bihan)