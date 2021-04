La société André Laurent, une entreprise tournée vers l'avenir et l'innovation



Des robots pour moderniser l'outil de production et soulager les collaborateurs dans leurs travaux de force, c'est l'un des objectifs poursuivis par la société André Laurent à la Ricamarie.

Et cela, notamment grâce à un investissement de 1,2 millions d'euros apportés en partie par le plan France relance.

Spécialisée dans la boulonnerie au sens très large du terme, l'entreprise est en train de renouer avec la croissance.

Une situation qui permet d'aller plus loin encoredans l'innovation .

C'est ce qu'explique, au micro d'amv, Jean-Jacques Laurent, le fils du fondateur et actuell direigeant de la société André Laurent