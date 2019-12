La société archéologique de Touraine hérite d'un nouveau bâtiment

Depuis cet été, la société archéologique de Touraine à hérité d'un bâtiment sur l'avenue André Malraux à Tours. C'est l'ancien extrémité de l'Hôtel neuf du roi. Un bout de bâtiment laissé à l'abandon mais qui bientôt accueillera la Bibliothèque d'Histoire de la Touraine. Et pour financer le projet, la Société archéologique lance un appel à la générosité.



Le château de Chambord aux couleurs de Noël. Des animations sont prévues pour célébrer ce temps fort. Et cette année, le sapin est particulièrement mis à l'honneur



On alternera entre averses et éclaircies de weekend. Et on aura surtout beaucoup de vent avec des rafales jusqu’à 80km/h.