La solidarité ne s'arrête pas avec le confinement

Avec le confinement, la solidarité s'organise dans les petites communes en Indre et Loire. On s'entraide sans faire d'entorse au règle de précaution. illustration à Chédigny.



Dans ce journal, nous parlerons des Jeunes agriculteurs du Centre Val de Loire. Ils appellent les agriculteurs de la région a donné leurs masques aux soignants près de chez eux.



Toujours du soleil pour l'instant sur la Touraine et le Loir et Cher. Les températures frôlent les 20 degrés.