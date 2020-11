La Solidarité passe aussi par la culture

Quand le monde de la solidarité et le monde de la culture se rencontrent, c'est une opération comme celle-ci qui voit le jour, aujourd'hui installée dans le théâtre des Quinconces. Une boîte pour y déposer des jouets, des produits de première nécessité, produits alimentaires... Tout ce que les gens souhaitent déposer au profit des personnes aidées.



La culture et la solidarité, deux mondes qui se connaissent bien

Le Secours Populaire de la Sarthe n'est pas étrangers aux manifestations culturelles et de bénéficier de leur audience pour solliciter notre générosité. Comme le rappelle Anne-Clauve Pavet, secrétaire générale de la fédération sarthoise du Secours Populaire, les opérations du Secours Populaire se faisaient par le biais des Pères Noël verts autour des spectacles au Mans. Mais tout ayant été annulé, cela représentait une perte énorme d'autant plus qu'un nouveau partenariat entre les Quinconces et le Secours Populaire devait débuter pour cette année 2020.

"Cette implantation nouvelle dans le cadre du théâtre des Quinconces, c'est quelque chose de nouveau pour nous parce qu'on va atteindre un public que nous n'avions probablement pas l'habitude d'atteindre".

Si tous les spectacles ont été annulés, l'implantation du point de collecte n'a toutefois pas été remis en cause avec une belle visibilité pour l'association et tenter de compenser les "pertes énormes sur cette période. Et donc toute action nouvelle, même si elle est plus petite que d'habitude est bonne à aprendre".



Les mondes de la culture et de la solidarité pour un nouveau partenariat pour s'inscrire dans la durée

Si ce partenariat devait démarrer pour cette année 2020 avec un dispositif de plus grande envergure, cette nouvelle action est une occasion à saisir pour faire fructifier ce partenariat. Et dans des considérations plus général, le Secours Populaire souhaite permettre un accès facilité à la culture au plus grand nombre. C'est la mission de Fathi Laanaya, médiatrice culturelle.

Très concrètement une rencontre est prévue aujourd’hui entre l’un des artistes soutenu par les Quiconces-L’Espal et les membres du Secours Populaire comme le précise Maël Brillant, directeur de l’association.