La SPA fête ses 175 ans

La Société protectrice des animaux fête cette année ses 175 ans. A Luynes, l'équipe du refuge est à pied d'œuvre pour recevoir les animaux, toujours plus nombreux.



L'apiculture, une activité développée depuis un an au collège du Prieuré à Pontlevoy. Une vingtaine d'élèves fabriquent en ce moment des bougies à base de cire d'abeille pour financer leur atelier apiculteur.



Du côté de la météo, en Touraine Loir et Cher, encore de la pluie partout demain.. un point à la fin de ce journal.