La statue du Christ Roi : le Corcovado des Houches

L'abbé Claude-Marie Delassiat, curé des Houches depuis 1926, a envie d'une statue monumentale européenne. Il souhaite la dédier au Christ Roi, idée portée par une encyclique du Pape Pie XI. "Pie XI, quand il était cardinal, était alpiniste. Il venait souvent ici" explique le Père Georges Vigliano, actuel curé de la paroisse.



500 tonnes pour 25 mètres de haut

La statue a été construite en seulement une année, entre 1933 et 1934, sur un éperon rocheux, à 1200 mètres d'altitude. Un bloc de béton armé de 500 tonnes pour 25 mètres de haut, imaginé par Georges Serraz.

"De la couronne du Christ, la vue est impressionnante"

"Dans la statue, une chapelle a été installée. On peut aussi monter en haut, par d'étroits escaliers. "De la couronne du Christ, la vue est impressionnante" témoigne Jérôme Bouchet, conservateur du patrimoine pour le Diocèse d'Annecy.

Les jeudis de juillet et août, la messe est célébrée sous la statue. Une célébration insolite, qui rassemble touristes et habitants.



RCF Haute-Savoie - La statue du Christ des Houches