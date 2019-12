La stratégie départementale d'adaptation au changement climatique

"L'état des connaissances scientifiques nous presse d'agir sur l'adaptation" observe la collectivité départementale nivernaise dont la stratégie d'adaptation au changement climatique est actuellement en réflexion, via un travail d'analyse mené par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).