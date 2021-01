La thérapie par l'art avec l'association Stand-Arts

L’association Stand-Arts a été créée en juillet 1998 et a installé ses bases à Morlaix. Elle vient compléter le dispositif de soins de l’Atelier Thérapeutique Artistique (A.T.A.) mis en place en mai 1998 par le secteur 5 de psychiatrie du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix : le Docteur Hémery et l’équipe soignante. Actuellement, le docteur Elodie Le Nen est le médecin-référent des Ateliers et la Présidente de l’Association.

Pour parler de cette association je reçois Mickaël, Didier et Romain qui bénéficie d'un encadrement au sein de l'association.

Plus d'informations : http://www.stand-arts.org/