La tour du château de Laval

L’histoire du château de Laval est le reflet de l’histoire de France et l’histoire de sa tour, une vieille dame de presque 1000 ans, mais très bien conservée. Et notamment, avec un hourd originel quasiment unique en France, que nous dévoile Camille, guide au château qui nous plonge dans une époque où les prouesses techniques et les prouesses stratégiques n’ont pas grand-chose à envier à notre époque actuelle ! Isabelle Rupin de radio Fidélité Mayenne est allé enquêter pour un été en pays de la Loire.