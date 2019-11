La Touraine autrement avec Noël au pays des châteaux

Découvrir la Touraine autrement, à travers la magie des fêtes de fin d'année. C'est ce que propose "Noël au Pays des Châteaux". Un itinéraire reliant sept des plus célèbres châteaux de la Loire.



Dans ce journal, on s'intéressera aux contrôles menés par la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Des contrôles qui mettent en avant que seul 0.3% des allocataires du département fraudent !



Toujours un peu de pluie pour la météo de demain. On constatera tout de même une amélioration au cours de la journée.