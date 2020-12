La Touraine pleure le gastronome Jacques Puisais

> Jacques Puisais, une figure de la gastronomie et de l'oenologie en Touraine est décédé hier à Chinon. Kilien Stengel lui rend hommage dans ce journal.



>Le rotary club de Blois a livré vendredi plus de 10 tonnes d'orange pour financer ses actions. Nouveauté cette année, un geste particulier a été fait au profit des Restos du Coeur et la banque alimentaire de Loir-et-Cher.



> Du côté de la météo, en Touraine Loir et Cher, quelques éclaircies mais un peu de pluie aussi en Loir-et Cher