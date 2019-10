Les zones humides ont été bien souvent détruites au cours des siècles ;c'est à la découverte d'une tourbière, plus exactement de la tourbière de Gimel que nous emmène cette émission avec Régis DIDIER et Enrique FERRER , 2 responsables des visites .

En plus du stockage de CO2, les tourbières servent aussi de filtre naturel des eaux et de mémoire grâce aux pollens très anciens qu'elles stockent pendant des milliers d'années .