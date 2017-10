La "Traversée des possibles" revient chargée de souvenirs

Sensibiliser aux handicaps et au regard des autres, parfois blessant ou maladroit. Tel était l'objectif de la « Traversée des possibles », une initiative du pôle culture et santé de l'hôpital Ste Marie de Privas. Elles étaient venus nous en parler avant leur départ, Juliette Pégon-Charley et Ingrid Bouvet sont de retour, et elles sont dans nos studios, au micro de Dimitri Gressard, pour revenir sur cette belle aventure.